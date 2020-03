Trendy užívania drog v EÚ

I keď sa ľudia môžu zdať navonok absolútne rozdielni každý z nás vo vnútri prežívajú rovnaké pocity. Časť z nás je uväznená v minulosti silou spomienok a vecí ktoré by sme chceli zmeniť, časť sa kochá hmlistou predstavou toho čo by sme chceli dosiahnuť, kde by sme chceli byť za mesiac, rok, dva. Rozhodol som sa preto žiť pre okamih, pre tú krátku chvíľu slobody.